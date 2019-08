Die Serie der Veranstaltungen, mit denen der Turnverein Eintracht (TVE) Sehnde sein 125-jähriges Bestehen feiert, ist am Sonnabend in die nächste Runde gegangen: Beim Volksschwimmen für jedermann traten im Waldbad rund 30 Teilnehmer an. Medaillen gab es am Ende für alle.