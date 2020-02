Sperrung der Ortsdurchfahrt, Umleitung von Bussen: Mit 51 Rettungskräften ist die Feuerwehr am Mittwochabend an die Freienstraße im Sehnder Ortsteil Bilm angerückt. Augenzeugen hatten einen möglichen Wohnungsbrand gemeldet. Dabei war in einer Küche lediglich Essen angebrannt.