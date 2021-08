Wehmingen

Für sein Ziel, ganz Sehnde mit schnellen Glasfaseranschlüssen auszustatten, hat der hannoversche Telekommunikationsanbieter HTP den nächsten Schritt unternommen. Als erster Ortsteil im Stadtgebiet ist jetzt Wehmingen ans Netz gegangen. Rund 220 Haushalte können jetzt mit deutlich größeren Bandbreiten im Internet surfen. Ganz anders sieht es dagegen in der Kernstadt aus – diese ist noch weit von der notwendigen Quote von 40 Prozent entfernt, die Voraussetzung für einen Ausbau sind.

„Wir sind jetzt komplett durch“, bestätigt Ortsbürgermeister René Bettels (SPD). Ende Dezember habe HTP mit dem Verlegen der Glasfaseranschlüsse begonnen. Durch die Corona-Pandemie war eine erste Infoveranstaltung im vergangenen Jahr ausgefallen, wodurch sich auch der Ausbau verzögert hatte. Nur einige Haushalte warteten nun noch auf den passenden Router, um ihren neuen Anschluss nutzen zu können. „Bei einigen knirscht es noch an der ein oder anderen Stelle“, sagt der Ortsbürgermeister, der nach eigenen Angaben selbst in der Branche arbeitet. Er versuche zu unterstützen, wo es gehe.

Ganze Familie kann parallel surfen

Allen, die noch auf ihren Hausanschluss warten, gibt Bettels schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Zeiten. „Der Unterschied ist deutlich spürbar“, urteilt der Ortsbürgermeister. Dadurch, dass sein Sohn zu Hause sei und „zocke und streame“, sei eine gleichzeitige Internetnutzung aufgrund der bis dato langsamen Leitungen lange Zeit schwierig gewesen. „Jetzt kann die Familie endlich auch parallel streamen“, sagt Bettels mit einem Schmunzeln.

Für den Glasfaserausbau mussten sich mindestens 40 Prozent der Wehminger Haushalte für einen neuen Anschluss von HTP entscheiden – dieses Ziel war mit 53,3 Prozent weit übertroffen worden. Mit den Wehminger Haushalten haben sich bislang rund 7200 Privatpersonen und 900 Betriebe und Unternehmen für einen Glasfaseranschluss bei dem hannoverschen Anbieter entschieden. Ziel des Unternehmens ist es, bis Ende nächsten Jahres alle rund 10.100 Haushalte und 1270 Gewerbebetriebe in Sehnde mit schneller Glasfasertechnik angeschlossen zu haben.

In den Nachbarorten Bolzum sowie Wirringen und Müllingen sollen die Anschlüsse laut HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen bis spätestens Anfang September aktiviert werden. In Bilm sowie in Dolgen, Evern, Haimar und Gretenberg soll der Tiefausbau Ende des Jahres abgeschlossen sein, in Rethmar im ersten Quartal nächsten Jahres.

Kernstadt bangt noch um die Quote

Lediglich in der Kernstadt Sehnde läuft die Nachfrage nach einem Glasfaseranschluss bisher noch schleppend. „Es hakt noch deutlich“, sagt Mackensen. Das Unternehmen hatte seine Akquise eigentlich am 20. August abschließen wollen – doch bis dahin hatten sich erst rund 24 Prozent der Haushalte mit rund 10.000 Einwohnern einen Vertrag unterschrieben, inklusive der Geschäftskunden. Daraufhin hat der Anbieter aus Hannover die Frist für einen eigenen Hausanschluss ein weiteres Mal bis zum 15. Oktober verlängert. Inzwischen liege die Quote bei 28 Prozent.

Anfang nächsten Jahres beginnt eine weitere Vermarktungsphase für Glasfaser in Ilten und Köthenwald. Danach folgen die Ortsteile Höver, Klein Lobke und Wassel, alles in allem rund 2900 Wohn- und 370 Gewerbeeinheiten. Zur Vorbereitung der Planung und Vermessung der Trassen lässt HTP bereits von einer Firma Drohnenflüge durchführen.

Von Leona Passgang und Oliver Kühn