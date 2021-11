Rethmar

Die dänische Schauspielerin und Sängerin Gitte Haenning tritt im Gutshof Rethmar auf. In ihrem Programm „Still crazy...“ schlägt Haenning eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Musikgenres – von Swing bis Rock ist alles dabei. Begleitet wird die Dänin von Sebastian Weiß am Klavier, Benedikt Reidenbach an der Gitarre, von Thomas Alkier und Bernd Oezsevim am Schlagzeug und von Björn Werra am Bass.

Gittes Durchbruch mit Cowboy-Song

Ihren Durchbruch feierte Haenning 1963 in Deutschland mit ihrem Lied „Ich will ’nen Cowboy als Mann“, mit dem sie auch die Deutschen Schlagerfestspiele in Baden-Baden gewann. In den vergangenen Jahren trat sie außerdem als Schauspielerin auf; sie spielte unter anderem die Tanzlehrerin Hannah in der Musicalversion des Films „Flashdance“.

2-G-Regel gilt bei Konzert

Für ihr Konzert in Rethmar gibt es aktuell noch Karten im Vorverkauf am Gutshof. Für den Einlass gilt die 2-G-Regelung. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (05138) 606913 oder per E-Mail an info@gutshof-rethmar.de.

Von Leona Passgang