Rethmar

Dieser Herbst scheint ein wenig zur Legendenzeit zu werden auf dem Gutshof in Rethmar. Gerade erst war die Chansonnière Katja Ebstein im Theater im Kornspeicher, da folgte ihr am Sonnabend Gitte Hænning nach.

Trotz dramatisch steigender Corona-Zahlen war der Saal mit rund 200 Gästen bestens gefüllt. „Die 2-G-Regeln werden hier penibel kontrolliert“, lobte Gerhard Becker. „Trotzdem werde ich mich am Montag testen lassen.“ Becker war aus Hannover angereist, um Gitte zu sehen. „Ich bin seit 50 Jahren ein Fan von ihr“, sagte er. „Am Anfang eher aus optischen Gründen, heute aus musikalischen.“ Er ist begeistert vom Können der Dänin. „Sie kann viel mehr als nur den Cowboy“, spielte er auf ihren lang zurückliegenden größten Hit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ an.

Voller Vorfreude auf das Konzert saßen auch Margaret Hanebutt, Inge Rieger und Traute Wehrs im Publikum. „Wir sind mit Gitte aufgewachsen“, meinte das Burgdorfer Trio. Die drei Burgdorferinnen finden alles, was die Sängerin bisher gemacht hat, gut. „Auch die Schlager von früher.“

Margaret Hanebutt (von links), Inge Rieger und Traute Wehrs hören Gitte gern im Radio. Quelle: Michael Schütz

Nicht nur pure Fans im Publikum

Die puren Fans waren aber nicht allein im Publikum. Es gab auch solche, die einfach neugierig waren. Hilke Grabandt zum Beispiel. „Wir haben ihr die Karten zum runden Geburtstag geschenkt“, sagten ihre beiden Freundinnen Heidi Riechelmann und Britta Bödecker. „Wir lassen uns einfach überraschen“, waren sich die drei einig.

Eine 75-Jährige als kleines Kind

Und damit konnte Gitte Hænning zweifellos dienen, denn zu Beginn des Konzerts saß nicht eine 75-jährige Diseuse auf dem durchsichtigen Barhocker, sondern wie es schien eher ein schüchternes, kleines Mädchen mit einem jugendlichen Basecap auf dem üppigen blonden Haarschopf.

Die rund 90 Minuten in Rethmar gerieten zu einem Parforce-Ritt durch die lange Karriere der in Kopenhagen aufgewachsenen Wahl-Berlinerin. Schon im Alter von elf Jahren stand sie in Dänemark mit Kinderliedern auf der Bühne. Und genau die sang sie zu Konzertbeginn.

Hochkarätiges Begleitduo begleitet die Sängerin

Dabei blieb es aber nicht, sie spielte viele Lieder, die bei ihrer Musikkarriere eine Rolle gespielt hatten. Vor der Pause kamen die Stücke oft im jazzigen Swingkostüm mit Blues- und Soulelementen daher. Dabei wurde Gitte von hochkarätigen Musikern begleitet.

Nach der Pause wechselte die 75-Jährige „in die Musical-Ecke“, wie sie anmerkte, und damit in den aktuellen Karriereabschnitt, denn Musicals hat sie inzwischen einige gesungen, unlängst die Norma Desmond in „Sunset Boulevard“. Auch daraus waren Stücke zu hören.

Als Rausschmeißer in der Zugabe kamen dann doch noch ihre großen Hits zum Einsatz. Leicht angejazzt brachte sie das Publikum mit „Ich will alles“ oder „Hallo, wie geht es Robert“ zum Kochen. Und der Cowboy fehlte auch nicht.

Von Michael Schütz