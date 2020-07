Die CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Sehnde fordert, alle Waschbecken an Schulen nachzurüsten, an denen es kein Warmwasser gibt. Grund ist, dass sich nach Meinung der Gruppe insbesondere Grundschüler nur ungern mit kaltem Wasser die Hände waschen – doch dies sei in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig.