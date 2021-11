Mit einer Andacht, Musik, Weihnachtsgeschichten und einer Malaktion hat die Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar am Sonnabend in und an der St-Katharinen-Kirche den Advent eingeläutet. Der Nachmittag war zudem Auftakt einer Spendenaktion für zwei sanierungsbedürftige Orgeln.