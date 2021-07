Die neue Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar bietet erstmals Haussegnungen an. Mit dem Angebot möchte das Pastorenteam gezielt auf Neubürger zugehen – und auf Alteingesessene, die umgezogen sind. Auch wer nicht in der Kirche ist, kann sich in Haus oder Wohnung segnen lassen.