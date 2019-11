Es ging informativ und locker zu. Es gab viel Lob, aber auch die eine oder andere Anregung, was man besser machen könnte. Am ersten HAZ-Leserstammtisch in der Region ist es im Restaurant La Villetta in Sehnde munter zugegangen. Fazit: Auf die gedruckte Zeitung und lokale Nachrichten möchte niemand verzichten – und Onlineangebote helfen, auch Jüngere an die Zeitung zu binden.