Sehnder gedenken der Pogromnacht von 1938

Sehnde

Der 9. November ist in Deutschland ein geschichtsträchtiges Datum. Das merkt man gerade in diesem Jahr, in dem der 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer gefeiert wird. Dass es in der deutschen Historie an diesem Tag auch weniger positiv besetzte Ereignisse gegeben hat, wird inzwischen eher am Rande bemerkt.

Nicht so in Sehnde. Seit 2014 wird in einer Feier des 9. November 1938 gedacht, als im Dritten Reich die Synagogen in Flammen aufgingen. Am Sonnabend hatte dazu die Projektgruppe Stolpersteine zu einer Gedenkfeier ins Rathaus eingeladen. Im voll besetzten Ratssaal zogen die Veranstalter dabei eine Linie von der Pogromnacht und dem Schicksal damaliger jüdischer Sehnder bis hin zur Gegenwart.

Schwierige Anfänge des Gedenkens

Der neue Sehnder Bürgermeister Olaf Kruse erinnerte in seiner Rede an die Anfänge des Gedenkens an das jüdische Leben in der Stadt, die weit vor dem Jahr 2014 begannen. In Arbeitsgruppen hatten Schüler in den Neunzigerjahren die Geschichte der jüdischen Familien in Sehnde aufgearbeitet. Auch am Sonnabend erinnerten Schüler der Grundschule Breite Straße an die Familie Rose aus der Mittelstraße, von der nur die heute in New York lebende Gerda Wassermann die Nazi-Zeit überlebte.

„Die Menschen, die eine Etablierung einer Erinnerungskultur forderten, wurden belächelt, um Zurückhaltung gebeten, ja sogar beschimpft“, sagte Kruse. Heute gebe es eine Verrohung der Sprache als gesellschaftliches Phänomen. „Bevor Worte zu Taten werden, müssen wir denjenigen entschlossen entgegentreten, die Hass und Hetze verbreiten“, forderte das Stadtoberhaupt.

In der Schule gehöre dazu auch Mobbing und Ausgrenzung, wie Konfirmanden der Kirchengemeinde Bolzum-Wehmingen thematisierten.

Bürgermeister Olaf Kruse erinnert an den Beginn der Erinnerungskultur in Sehnde. Quelle: Michael Schütz

Der vermeintliche Volkswille

Intensiv mit dem Thema Populismus setzte sich der Gastredner des Abends auseinander. Elvin Hülser, Geschäftsführer und Referent für Friedensfragen des Antikriegshauses in Sievershausen, machte deutlich, welch geschlossenes Weltbild Populisten aufbauen. „Für sie ist die Gesellschaft nicht pluralistisch“, sagte er. Sie sähen das Volk als eine kompakte Einheit, das einen einheitlichen Willen habe. Und Populisten begriffen sich als Vertreter dieses vermeintlichen Volkswillens, den es durchzusetzen gelte. Die dazugehörige archaische Vorstellung einer vermeintlichen Umvolkung sei heute sogar im Bundestag vertreten, meinte Hülser, ohne die AfD beim Namen zu nennen.

Gastreferent Elvin Hülser mahnt dazu, Populisten zu widersprechen. Quelle: Michael Schütz

Allerdings zitierte er mit dem Satz „Wir holen uns unser Land zurück“ deren Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland. „Dieser Satz ist kein zufälliger Ausspruch“, erklärte Hülser. Er illustriere, dass es für Populisten kein legitimes Interesse jenseits des angeblichen Volkswillens gebe. Alle, die sich dagegenstellten, seien Verräter am Volk, seien es Andersdenkende oder die von der AfD so bezeichnete Systempresse.

Populisten widersprechen

Hülser zog dabei eine direkte Linie zum Untergang der Weimarer Republik und dem Entstehen des Dritten Reichs, die mit populistischem Gebrauch von Sprache begonnen hätten. Man müsse heute der Verschiebung der Grenzen des Sagbaren entgegentreten, indem man Populisten widerspreche. „Das ist die Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen“, sagte er. „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass sich die Populisten selbst entzaubern.“

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz