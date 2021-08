Evern/Dolgen

Nach einer Verzögerung steht nun der Zeitplan für den Bau des neuen Radwegs von Evern nach Dolgen. Vom 16. August bis voraussichtlich 12. November lässt die Region Hannover die lange geforderte Velotrasse an der Nordseite der Kreisstraße 136 bauen. Für Auto- und Radfahrer bedeutet dies, deutliche Umwege in Kauf nehmen zu müssen: Denn für die Arbeiten wird die Kreisstraße voll gesperrt – aus Richtung Westen ist Dolgen damit abgehängt. Verkehrsteilnehmer müssen die ausgeschilderten Umleitungen auf die B 65 über Haimar nutzen. Lediglich die Buslinie 800/373 wird bis zum Beginn der Herbstferien am 17. Oktober und danach wieder ab 30. Oktober mithilfe von Schranken durch das Baufeld geführt. 

Während der Herbstferien (18. bis 29. Oktober ) wird die K 136 zwischen Evern und Dolgen für den Einbau der Übergänge dann auch für den öffentlichen Personennahverkehr gesperrt. Das teilt Torsten Winter vom Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz als Untere Verkehrsbehörde mit. Die Haltestellen „Dolgen“, „Haimar/Schladweg“ und „Haimar/Backhausplatz“ werden in dieser Zeit durch die Angebot Sprinti beziehungsweise das Ruftaxi bedient.

Kosten fast verdreifacht

Der Radweg von Evern nach Dolgen wird auf der nördlichen Seite der Straße verlaufen und etwa 1,3 Kilometer lang. Bäume müssen dafür nicht gefällt werden, hatte die Stadt bei der Vorstellung des Projekts betont. Im Mai hatte die Region Hannover als sogenannter Baulastträger eine heftige Nachricht veröffentlicht: Die Baukosten hätten sich seit der Planung vor vier Jahren von 250.000 auf jetzt rund 700­.000 Euro fast verdreifacht.

Lesen Sie auch Baustart im Juli: Region baut zwei langersehnte Radwege

Das sei auf die erheblichen Baupreissteigerungen in den vergangenen Jahren zurückzuführen, erklärte Regionssprecher Klaus Abelmann. Während der Preis für einen Meter Radweg im Jahr 2016 noch bei 200 bis 300 Euro gelegen habe, müsse mittlerweile mit Preisspannen zwischen 350 und 650 Euro pro Meter gerechnet werden. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Boden im gesamten Ausbaubereich des Radweges nicht tragfähig ist und ausgetauscht werden muss.

Radweg nach Wassel kommt auch

Nach 30 Jahren Diskussion: In diesem Herbst sollen die Bauarbeiten für den Radweg zwischen Bilm und Wassel beginnen. Quelle: Thomas Böger (Archiv)

In Sehnde ist darüber hinaus noch ein zweiter neuer Radweg geplant. Voraussichtlich im Herbst soll Baubeginn für den geplanten 2,3 Kilometer langen Radweg entlang der Kreisstraße 143 von Bilm nach Wassel beginnen – nach 30-jähriger Diskussion und zwei Jahre später als geplant. Er soll östlich der Straße verlaufen und kostet rund 1,3 Millionen Euro. Auch dieser ist deutlich teurer geworden als geplant: Ursprünglich waren Kosten von rund 800.000 Euro veranschlagt.

Es müssen jedoch einige Bäume dort gefällt werden, wo die Kreisstraße durch den Köthener Wald verläuft, darunter auch eine stattliche Eiche. Sonst hätte der Radweg einen Schlenker um den Baum machen müssen, was zu eingeschränkter Sicht für Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge geführt hätte, hieß es damals vonseiten der Region.

Von Oliver Kühn