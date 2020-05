Der Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Kirchplatz an der Katharinenkirche Rethmar wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ganz besonders. Die Sitzplätze werden in größerem Abstand angeordnet, Gottesdienstbesucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das sind nicht die einzigen Regeln.