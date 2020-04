Liebe auf den ersten Blick: Ehepaar aus Sehnde feier eiserne Hochzeit

Sehnde

Ihre Liebe währt seit 65 Jahren: Frida und Wilhelm Schaper aus Sehnde haben sich am 1. April 1955 das Jawort gegeben. Jetzt am Mittwoch.1 April feiern sie ihre eiserne Hochzeit. Das Paar hat viel gemeinsam erlebt, und das sogar einige Jahre im Irak. Dass sie für ihn die Richtige ist, wusste Wilhelm Schaper schon, als er seine Frida zum ersten Mal sah. Sie war 16, er 18. Er stand auf der Brücke, die über den Mittellandkanal führt. Sie arbeitete im Garten. „Ich habe da diese tolle Frau gesehen und sofort gewusst, dass ich die mal haben will – das war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich der heute 89-Jährige.

Ein schönes Paar: Diese Aufnahme ist am Mittellandkanal entstanden. Quelle: privat (Repro)

Heimlich hinter der Tür geküsst

Richtig kennengelernt hat er seine spätere Frau, eine geborene Bormüller, kurze Zeit später auf einer Familienfeier. Hinter einer Tür haben sie sich heimlich geküsst. Frida schaute öfter mit ihren Freundinnen zu, wenn Wilhelm für den SuS Sehnde kickte. Später trafen sich die beiden häufiger zum Tanz im Deutschen Haus.

Irgendwann erwischte Fridas Vater das turtelnde Pärchen und bat Wilhelm mit strengem Blick ins Haus. „Ich musste mit ihm ein Bier trinken, und dann hat er mir erlaubt, dass ich Frida besuchen darf – leider war dann auch immer ihr kleiner Bruder zum Aufpassen da“, berichtet Wilhelm Schaper augenzwinkernd. Verlobung feierte das Paar 1953. Die Hochzeit ging 1955 in der Sehnder Kreuzkirche über die Bühne.

Frida und Wilhelm Schaper haben sich am 1. April 1955 das Ja-Wort gegeben. Quelle: privat (Repro)

Als Maurer im Irak

Weil Wilhelm als Maurer nicht viel verdiente und sich beruflich gern weiterentwickeln wollte, bewarb er sich bei einer Baufirma in Frankfurt. Die schickte ihn prompt als Hilfspolier auf eine Baustelle in den Irak. Frida blieb mit Tochter Perdita zunächst in Sehnde. Das Paar hielt Kontakt über Luftpostbriefe. 1959 kehrte Wilhelm zurück, zwei Jahre später ging es für ihn erneut in den Irak. Diesmal kamen auch Frida, Perdita und die zweite inzwischen geborene Tochter Kerstin mit.

Insgesamt waren es vier Jahre, die die kleine Familie im Irak verbrachte. Wilhelm bekam auf den Baustellen immer mehr Verantwortung, baute unter anderem in Bagdad und war am Bau eines Kraftwerkes in Basra und beim Staudammbau am Tigris beteiligt. „Ich konnte mittlerweile auch schon ganz gut Arabisch“, erzählt Wilhelm Schaper.

Als Kontoristin im Kohlenhandel und später bei der Bank

Ehefrau Frida nennt die gemeinsame Zeit im Irak die schönste Zeit ihres Lebens. „Wir waren eine wunderbare Gemeinschaft, ganz ohne Bevormundungen von Eltern und Schwiegereltern“, erzählt die heute 86-Jährige. Sie stammt ursprünglich aus Bolzum, ist gelernte Kontoristin und hat erst im Kohlenhandel in Hannover, dann bei der Sehnder Bank und später bei der Kreissparkasse Hannover gearbeitet.

Nach der Rückkehr aus dem Irak bezogen Frida und Wilhelm Schaper ihr selbst gebautes Haus an der Iltener Straße in Sehnde, dort leben sie auch heute noch. Wilhelm leitete unter anderem den Baubetriebshof in Laatzen, bei der Stadt Sehnde war er bis zu seiner Rente als Leiter der Hoch- und Tiefbauabteilung beschäftigt.

Rezept fürs langjährige Eheglück

Beide bezeichnen sich als Ur-Sehnder. Frida war 50 Jahre lang für die örtliche Arbeiterwohlfahrt ( AWO) aktiv. Wilhelm ist langjähriges SPD-Mitglied. Sein Vater war von 1952 bis 1975 in Sehnde Landrat und Bürgermeister und hat in der Zeit des Neuaufbaus in Deutschland die Kommunalpolitik in Sehnde geprägt.

Frida und Wilhelm Schaper haben mittlerweile vier Enkelkinder, im April kommt das erste Urenkelkind. Dass sie nach 65 Jahren immer noch zusammen sind, dafür hat Wilhelm Schaper ein einfaches Rezept: „Wenn wir abends ins Bett gegangen sind, gab es auch nach vorherigen Streitigkeiten immer einen Kuss.“

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers