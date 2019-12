Die Frauenberatungsstelle Ostkreis der Arbeiterwohlfahrt (AWO) baut ihr Angebot zum Thema häusliche Gewalt aus: Erstmals werden in Sehnde im nächsten Jahr Beratungen vor Ort angeboten. Im Rathaus wird das Angebot auf 18 Wochenstunden verdoppelt, um Frauen Hilfen in der Not aufzuzeigen.