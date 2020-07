Sehnde

Der Stadt Sehnde sind in diesem Jahr Spenden angeboten worden, die einen Umfang von 22.800 Euro haben. Den größten Teil davon macht eine Zuwendung der Mobilwerbung Frank Thaler aus dem bayerischen Osterhofen aus. Die Firma bietet der Stadt einen Miet- und Werbevertrag für ein Transportfahrzeug an, dessen Sponsoringwert mit 16.000 Euro angegeben ist. Dabei handelt es sich um einen roten Ford Transit mit neun Sitzen, der als Transportfahrzeug für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie für den Musikzug eingesetzt werden soll.

Für das Sponsoring des werbefinanzierten Fahrzeuges gelten bestimmte Konditionen. Die ersten fünf Jahre bleibt das Auto im Eigentum der Mobilwerbung, kann aber von der Stadt uneingeschränkt und unentgeltlich genutzt werden. An den Werbeeinnahmen ist diese aber nicht beteiligt. Nach dieser Zeit geht das Fahrzeug in das Eigentum der Stadt über. Das müsse dann aber noch gesondert beschlossen werden, heißt es. Die Verwaltung kann das Fahrzeug nach Ablauf des Vertrages dann verkaufen oder umgestalten.

Anzeige

Werkzeug für Feuerwehr Evern

Außerdem gibt es eine Sachspende des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Evern für die Einsatzabteilung in Höhe von 6650 Euro. Dabei handelt es sich um zwei Rollcontainer, ein Hochdrucklöschgerät, einen Handscheinwerfer, zwei Unterbausysteme, eine Akku-Säbelsäge, einen Akku-Bohrschlagschrauber und einen Akku-Winkelschleifer.

Weitere NP+ Artikel

Darüber hinaus haben die Geschwister Britta Maronna, Iris Bennwig, Holger Söchtig und Heinrich Söchtig 150 Euro für eine Sitzbank an der Alten Heerstraße in Evern gespendet. Damit soll an die Eheleute Heinrich und Liselotte Söchtig erinnert werden. Der Rat hat der Annahme der Spenden bereits zugestimmt. Bis zu einem Wert von 100 Euro kann der Bürgermeister selbst entscheiden, bis 2000 Euro ist der Verwaltungsausschuss zuständig, bei höheren Summen muss der Rat entscheiden.

Von Oliver Kühn