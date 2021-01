Sehnde

Sehnder Spaziergängern sind sie vermutlich schon aufgefallen: die schwarzen Folienzäune rund um Baumbeete. Die Stadt hat sie an der Bundesstraße 65 im Bereich der Aral-Tankstelle und an der Nordstraße vor dem Rathaus aufgestellt. Was wie ein überdimensionierter Krötenzaun anmutet, soll Bäume und Stauden schützen und verhindern, dass Streusalz in die Beete gelangt.

Die Idee zu den mechanischen Barrieren haben Sebastian Wels vom Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz sowie Bauhofmitarbeiter Ansgar Ritter gehabt. Laut Wels dürfte die Eigenkreation relativ einzigartig sein. „Zu kaufen gibt es solch einen Schutz gegen Streusalz unseres Wissens nach bisher nicht.“ Die Folien sind Teichfolien auf Kautschukbasis und gut recycelbar. Die Barrieren werden im Frühjahr wieder abgebaut, in den kommenden Wintern erneut aufgestellt und so über Jahre genutzt.

Anzeige

Streusalz schädigt Bäume

Streusalz beeinträchtigt die Bäume gleich in mehrfacher Hinsicht: Wenn es bei Schnee und Eisglätte gestreut wird, um die Rutschgefahr zu verringern, bleibt meist nur ein Teil auf der Fahrbahn liegen. Erhebliche Mengen werden durch Wind und vorbeifahrende Fahrzeuge verweht und gelangen so direkt auf die benachbarten Grünflächen.

Lesen Sie auch: Jetzt ist es amtlich: Kein Assewasser für Sehnde

Bei direktem Kontakt mit den im Spritzwasser enthaltenen Chloriden kann es laut Wels zu Verätzungen kommen. Wenn gelöste Salze in das Erdreich sickern, werden sie nicht zersetzt, sondern reichern sich über viele Jahre im Boden an. Viele für Bäume und Pflanzen lebensnotwendigen Pilze und Kleinstlebewesen werden dadurch stark geschädigt oder sterben ab.

Schäden erst im Frühjahr zu erkennen

Der Boden wird dadurch verdichtet, seine Durchlüftung wird gestört, und die Wurzeln werden durch das Salz geschädigt. Das wiederum führt zu einer gestörten Nährstoff- und Wasseraufnahme und zerstört Zellstrukturen. Sogenannte Blattnekrosen sind die Folge, zu erkennen an braunen, abgestorbenen Blatträndern. Solche Schäden sind laut Wels erst im Frühjahr und Sommer der Folgejahre zu erkennen und enden schließlich in einem schleichenden Tod der Bäume.

Mit den selbst entwickelten Folienzäunen will Wels vor allem die acht Bäume schützen, die im vergangenen Frühjahr an der Bundesstraße neu gepflanzt wurden. Während die Stadt mittlerweile versucht, möglichst ohne Streusalz auszukommen und stattdessen Splitt streut, verwendet die Region Hannover, die für den Winterdienst an den Bundesstraßen zuständig ist, überwiegend Streusalz. Die Bauhofmitarbeiter mussten deswegen in Sehnde bereits beschädigte Bäume und deren Boden austauschen.

Eigenkreation hat sich bereits bewährt

Bei den Neuanpflanzungen hat sich die neue Schutzfolie bereits bewährt. „Wenn man mit der Hand darüber fährt, fühlt man das Salz, das sich dort abgelagert hat“, erklärt Wels. Die Schicht werde dann mit dem nächsten Regen in die Gosse abgespült. Wels will die Folien künftig auch bei weiteren Neupflanzungen einsetzen.

Von Katja Eggers