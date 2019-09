Das war der Aufreger des Sommers an der KGS in Sehnde: Wegen der Abordnung von Lehrkräften an Grundschulen sollten fast alle Arbeitsgemeinschaften der einzigen weiterführenden Schule in Sehnde eingestampft werden. Dazu kam es nicht. Und jetzt haben Schüler bei einem Aktionstag gezeigt, wie wichtig ihnen die AGs sind.