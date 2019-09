Flüchtlinge lernen beim DRK Erste Hilfe

Sehnde

Wie lege ich einen Kopfverband an, wie verbinde ich eine Hand? Wie helfe ich meinem Baby im Notfall? Das haben 15 Frauen und Männer jetzt in einem Erste-Hilfe-Lehrgang der Flüchtlingshilfe Sehnde gelernt. Das Besondere: In dem Kurs standen Maßnahmen für Säuglinge und Kleinkinder im Mittelpunkt. Im Raum der Begegnung in Sehnde ließen sich die Teilnehmer von Übungsleiter Jacki Eggers vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) gezielte Griffe und unterschiedliche Verbandarten sowie lebensrettende Verhaltensweisen in Notfallsituationen erklären und zeigen. Natürlich durften sie im Anschluss auch selber aktiv werden und legten sich unter anderem gegenseitig diverse Verbände an.

Für den Notfall gewappnet sein

Die Motivation zur Teilnahme am Kurs war vielfältig. So gab es unter anderem Familien oder werdende Eltern, für eventuelle Notfälle gewappnet sein wollten. Andere benötigten den zertifizierten Kurs für ihre Arbeit mit Kindern, wieder andere wurden vom Arbeitgeber aufgefordert, diese spezielle Fortbildung zu machen.

„Für uns als Flüchtlingshilfe hat sich der Einsatz gelohnt, denn dieser Tag bot für Menschen, die sich bis dahin fremd waren, eine Möglichkeit, mehr übereinander zu erfahren, und diese Möglichkeit wurde auch genutzt“, berichtete Marion Schiller von der Flüchtlingshilfe Sehnde.

