Sehnde

Der Ortsverband Sehnde von Bündnis 90/Die Grünen hat einen neuen Vorstand gewählt –und sich dabei deutlich verjüngt. Auf der Versammlung, die im vergangenen Jahr noch wegen Corona ausgefallen war, wählten die Mitglieder nun Florian Schuchardt einstimmig zum Vorsitzenden. Der 40-jährige IT-Administrator war zehn Jahre Schatzmeister und folgt nun auf den bisherigen Vorsitzenden Günter Pöser (63), der erst kürzlich als Ratsfraktionsvorsitzender bestätigt wurde.

Anne-Cécile Blanc (von links) und Karl-Heinz Reinsch sind jetzt stellvertretende Vorsitzende der Sehnder Grünen, Thomas Bergen kümmert sich als Schatzmeister um die Finanzen. Quelle: Privat

Die Wahl zum Vorsitzenden ist dem Vernehmen nach wohl auch ein Trostpflaster für Schuchardt, der bei den Kommunalwahlen im September überraschend sein Mandat verloren hatte, weil Neuling Sandy Steve Choitz in Ilten so viele persönliche Stimmen bekam. Seinen Sitz im Ortsrat Sehnde hat Schuchardt aber verteidigt.

Die Grünen waren die Wahlgewinner, hatten um 6,6 Prozent zugelegt und 14,9 Prozent der Stimmen gewonnen. Damit konnten sie ihre Mandate im Rat von drei auf fünf fast verdoppeln und sind dort jetzt drittstärkste Kraft. In den Ortsräten Sehnde und Ilten ist das Bündnis zudem erstmals in Fraktionsstärke vertreten. In Ilten haben die Grünen sogar gute Chancen, im Verbund mit der SPD den Ortsbürgermeister zu stellen.

Zu Schuchardts Stellvertretern wurden Anne-Cécile Blanc (43) und Karl-Heinz Reinsch (67) gewählt. Zum Nachfolger in das Amt des Schatzmeisters wurde Thomas Bergen (47) berufen. Schuchardt selbst bedankte sich bei den drei ausgeschiedenen und langjährigen Vorstandsmitgliedern Günter Pöser, Gustav Heinecke (68) und Wilfried Brauns (69).

Von Oliver Kühn