Zweimal hintereinander, in diesem und im vergangenen Jahr, war das Sommerschützenfest der Schützengesellschaft Sehnde von 1950 schon wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun haben die Schützen ihre Sause nachgeholt: In abgespeckter Form rund um das Schützenhaus an der Chausseestraße statt in der Innenstadt vor dem Rathaus – und als reines 2G-Schützenfest, bei dem nur Geimpfte und Genesene zugelassen waren. Immerhin spielte das Wetter mit, sodass sich dennoch zahlreiche Gäste unter die Schützen mischten. Und endlich konnte der Verein nach der Zwangspause wieder seine Majestäten proklamieren, die bisherigen waren wegen Corona zwei Jahre im Amt gewesen.

Florian Monzel kann jetzt sogar noch ein drittes dranhängen. Denn der amtierende Schützenkönig von 2019 bewies erneut die ruhigste Hand und verteidigte seinen Titel gleich im ersten Stechen. Hinter ihm folgen seine Mitstreiter Yannick Schnabel und Erwin de Wijk, die bis zu einer Entscheidung allerdings viermal ins Stechen mussten. Stolz nahm der neue Schülerkönig Hendrik Meißner seine Kette in Empfang, der dabei seinen Bruder Florian auf Platz zwei übertrumpfte. Damenkönigin wurde Bärbel Lauenstein, die ihre Konkurrentinnen Anke Pfaff und Birgit de Wijk nach spannendem Kampf auf die Plätze zwei und drei verwies.

Sehnder winken am Straßenrand

Beim Umzug und dem Anbringen der Königsscheiben mit musikalischer Unterstützung des Spielmannszugs Equord sei wieder so etwas wie richtige Schützenfeststimmung aufgekommen, berichtet Pressewartin Klara Schröter. Schützen und Musiker hätten sich sehr darüber gefreut, denn auf allen Wegen habe man sehen können, dass sich die Sehnder wieder nach Musik und Festumzügen gesehnt haben. „Überall gingen Fenster und Türen auf, und man winkte den Schützen und Spielleuten fröhlich zu.“

Die Schützen hatten nach einer Partynacht mit DeeJay PlayMan am Sonntagmorgen sogar noch die Ausdauer, beim Katerfrühstück den Katerkönig auszuschießen. Am treffsichersten war dabei Mirco Lorenzen, der sich den Katerkönigorden vor Nils Falkenhagen und Erwin de Wijk sicherte.

Drei Ehrennadeln in Gold

Zudem ehrte Werner Bösche, Präsident des Kreisschützenverbandes Burgdorf, neun verdiente Mitglieder. Die Ehrennadel in Gold erhielten die Vereinsvorsitzende Janina Behrens, Bärbel Lauenstein und Julia Schnabel, die Ehrennadel in Silber Nils Falkenhagen und Christiane Walter sowie die Ehrennadel in Bronze Ruth Plachetka, Birgit de Wijk, Klara Schröter und Anke Pfaff. Bösche appellierte zudem, jetzt „runter vom Sofa“ und wieder zurück an die Schießstände zu kommen.

Darüber hinaus wurden die Sieger verschiedener Wettbewerbe gekürt: Bernhard Bonacker-Schüler sicherte sich die Preisscheibe Luftgewehr vor Anke Pfaff und Ruth Plachetka. Die Preissscheibe Kleinkaliber gewann Jürgen Fiala vor Klara Schröter und Mirco Lorenzen, König der Könige wurde Yannick Schnabel, der Bernard Bonacker-Schüler und Florian Monzel hinter sich ließ. Den Stiftungspreis des Ortsrats Sehnde schließlich holte sich Jürgen Schröter vor Klara Schröter und Julia Schnabel.

Von Oliver Kühn