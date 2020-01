Flexi-Kinder dürfen länger in Kitas bleiben – Plätze für Dreijährige werden knapp

Sehnde

Was passiert mit den Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September geboren wurden und auf Wunsch ihrer Eltern erst ein Jahr später eingeschult werden? Der Rat hat mit Mehrheit der Gruppe von SPD und Grünen entschieden, diese auf jeden Fall in der Kindertagesstätte und möglichst auch in derselben Gruppe zu belassen, die sie bereits besuchen. Mit der Entscheidung folgte der Rat nicht dem Vorschlag der Verwaltung. Die hatte empfohlen, die Flexi-Kinder in einer Vorschulgruppe zusammenzuführen.

Die Betreuungssituation in Sehnde könnte sich mit dieser Ratsentscheidung nun noch weiter verschärfen, befürchtet Fachdienstleiterin Katharina Strauß. Denn viel mehr Eltern von Flexi-Kindern könnten sich nun aufgrund dieser Zusage dafür entscheiden, ihre Kinder noch ein weiteres Jahr in der Kita zu lassen. Bisher gab es für die Flexi-Kinder keine Garantie auf den Platz in der bisherigen Kitagruppe. Das habe vermutlich Eltern dazu ermutigt, ihr Kind doch einzuschulen. Von den 60 bis 70 jährlichen Flexi-Kindern seien in den vergangenen Jahren nur rund zwölf in den Kitas geblieben, sagt Strauß. Die meisten der Kinder habe man daher in ihren Gruppen lassen können.

Entscheidung hat Folgen für Dreijährige in Sehnde

Die Entscheidung des Rates hat nun vor allem Folgen für Dreijährige, die schon die Krippe einer bestimmten Einrichtung besuchen. Diese Krippenkinder müssten nun unter Umständen die Einrichtung wechseln oder eine Notgruppe besuchen, wenn durch den Verbleib der Flexi-Kinder in den Kindergartengruppen an ihrem Standort nicht genügend Plätze frei werden. „Wir planen für dreijährige Kinder in Sehnde bereits jetzt eine Notgruppe“, sagt Strauß.

Die Fachdienstleiterin bedauert, dass das Angebot einer Vorschulgruppe für Flexi-Kinder nun nicht zustandekommt. Kinder würden dort explizit ihrem Alter entsprechend gefördert und intensiv auf die Schule vorbereitet. Das beuge einer Unterforderung vor. Eine solche Gruppe könne auch jährlich aufgelöst werden, falls der Bedarf nicht mehr gegeben sei. Eine zentrale Gruppe aus sehr kleinen Kindern zu bilden, die dann nach einem Jahr wieder aufgeteilt werde, um die Kinder auf die regulären Kitas zu verteilen, sei viel problematischer. „Doch dieser Vorschlag ist mit dem Ratsentscheid nun vom Tisch“, so Strauß.

Eltern sollen Planungssicherheit haben

Mit der Entscheidung werde Eltern von Flexi-Kinder nun erstmals eine wirkliche Wahlfreiheit gegeben, sagt Andrea Gaedecke ( SPD). Mit der Aussicht, den Kindergarten womöglich wechseln zu müssen, hätten sich kaum Eltern für den Verbleib des Kindes im Kindergarten entschieden, meint sie. Für SPD-Fraktionschef Max Digwa spielt auch das Organisatorische eine wichtige Rolle: „Eltern suchen sich einen Kindergartenplatz, der zu den Arbeitszeiten passt. Wenn die Kinder dann an einen anderen Ort wechseln müssen, kann es sein, dass das alles nicht mehr geht und sie ihre Kinder dann vielleicht aus diesen Gründen doch in die Schule schicken müssen.“

Das grundsätzliche Problem in Sehnde sieht Fraktionschef Digwa aber in den knapp bemessenen Betreuungsplätzen. Da gelte es, in den kommenden Jahren Abhilfe zu schaffen. „Alle Eltern müssen die Möglichkeit haben, ihr Kind in ihrem Ortsteil betreuen zu lassen.“ Die Planungen liefen, das Geld sei eingestellt – „aber solche Einrichtungen sind eben nicht von heute auf morgen gebaut“.

Flexikinder haben Rechtsanspruch auf Kitaplatz Eltern von sogenannten Flexi-Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, können diese auf Antrag erst ein Jahr später zur Schule schicken. Das hatte der Niedersächsischen Landtag 2018 beschlossen. In diesem Jahr haben die Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz – und zwar vier Stunden täglich, an fünf Tagen in der Woche. In Sehnde gibt es jährlich 60 bis 70 Flexi-Kinder. Diese Entscheidung wirkt sich massiv auf die Anzahl und Vergabe von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten aus.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler und Patricia Oswald-Kipper