Sehnde

Das im Juli vom niedersächsischen Landtag beschlossene kommunale Hilfsprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise kommt auch der Stadt Sehnde zu Gute. „ Sehnde erhält hierbei zunächst rund 275.000 Euro“, teilt die örtliche SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann mit. Mit dem insgesamt 1,1 Milliarden Euro starken Hilfsprogramm will die Landesregierung die Kommunen in der Corona-Pandemie unterstützen. „Schließlich tragen sie eine Hauptlast bei der Bewältigung der Krise und leiden unter massiven Einnahmeausfällen“, erläutert die Sozialdemokratin.

Zusätzliche Reinigung kostet 20.000 Euro im Monat

Bei dieser ersten Finanzspritze mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro geht es vornehmlich um coronabedingte Mehrausgaben für Kommunen. Dazu gehören zum Beispiel die erhöhte Reinigung in städtischen Gebäuden sowie die Anschaffung von Desinfektionsmitteln und Alltagsmasken. Allein die Reinigungen kosten die Stadt Sehnde monatlich zusätzlich 20.000 Euro. Aber auch entgangene Saisoneinnahmen im Waldbad etwa fielen darunter, weil die Besucherzahl auf maximal 350 Gäste gleichzeitig eingeschränkt werden musste.

Ferner sollen 11 Millionen Euro in die Digitalisierung der niedersächsischen Schulen gesteckt werden, denn für die Ausstattung für das Homeschooling hatten viele Kommunen als Schulträger tief in die Tasche greifen müssen. Eine Woche nach dem Corona-Shutdown etwa hatte die Stadt Sehnde als Schulträger in der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Iserv als neues Arbeitsmittel für fast 1700 Schüler und knapp 200 Lehrer in Betrieb genommen. Die übergreifende Kommunikations- und Lernplattform fehlte bis dahin.

Einbrüche bei Gewerbesteuer

Wichtigste Säule des Hilfsprogramms ist der Ausgleich für die massiv eingebrochenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit einem Etat von 814 Millionen Euro – doch wie es mit dem Rettungsschirm weitergeht, ist immer noch offen. Für Sehnde könnte dies einen Einnahmeverlust von mehreren Millionen Euro bedeuten. Laut Schätzungen des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes könnten den Städten und Gemeinden wegen der ausbleibenden Gewerbesteuer am Ende rund 190 Euro pro Einwohner fehlen – im Falle Sehndes mit seinen 24.364 Einwohnern wäre das ein Fehlbetrag von rund 4,6 Millionen Euro.

Defizit könnte um 3 Millionen Euro steigen

Die Stadt hatte im Juni Zahlen vorgelegt, wonach sie von einem Minderertrag von rund 2,5 Millionen Euro bis zum Jahresende ausgeht und darüber auch den Rat unterrichtet. Allein 2 Millionen Euro Minus gingen auf Steuererleichterungen in Zusammenhang mit der Corona-Krise zurück. Bei der Einkommens- und Umsatzsteuer rechnet die Stadt derzeit mit einem Rückgang ihres Anteils von rund 1,4 Millionen Euro Euro. Auch der Verzicht auf Kita-Gebühren während der Schließungen von April bis Juli hat die Stadt rund 450.000 Euro gekostet. Alles in allem könnte am Jahresende ein Minus von 3,3 Millionen Euro stehen. Damit würde das Haushaltsdefizit von 6,5 auf 9,8 Millionen Euro hochschnellen.

Auch wenn der Fahrplan noch fehle, könnten sich die Kommunen darauf verlassen, dass die in der Mai-Steuerschätzung prognostizierten Mindereinnahmen bei der diesjährigen Gewerbesteuer „vollständig kompensiert werden“, sagt Lesemann. „Das ist ein wichtiger Baustein, denn unsere Kommunen dürfen unter den Folgen der Corona-Krise nicht kaputtgespart werden.“ Weitere 89 Millionen werden für allgemeine Aufgaben gestaffelt nach Einwohnerzahl ausgezahlt.

Von Oliver Kühn