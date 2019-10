Die Orgel der Barockkirche in Sehnde-Ilten soll für rund 300.000 Euro restauriert werden. Zum 340. Geburtstag des Erbauers Christian Vater am Donnerstag, 10. Oktober, hat sich die Gemeinde eine besondere Aktion einfallen lassen: Wer an diesem Tag eine Patenschaft abschließt, erhält ein Upgrade für seine Urkunde in die nächst höhere Preiskategorie.