Bei einem Brand in einem Batterieraum des Zementwerks Holcim in Höver ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuerwehrmann durch einen Stromschlag verletzt worden. Diesen hatte die Restspannung in einer Batterie verursacht. Nach Angaben der Stadtfeuerwehr Sehnde geht es dem 23-Jährigen aber schon wieder gut. Er war vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er die Nacht über überwacht wurde. Er konnte die Klinik am Donnerstagmorgen aber schon wieder verlassen. Das Feuer in dem Gewerbebetrieb war laut Feuerwehr vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.

Um 2.23 Uhr hatte die Brandmeldeanlage bei Holcim ausgelöst. Als die Ortsfeuerwehr Höver kurze Zeit später an der Hannoverschen Straße eintraf, konnten die Einsatzkräfte bereits den Rauch sehen. Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin die Alarmstufe und forderte weitere Unterstützung der Ortsfeuerwehren aus Bilm, Wassel und Sehnde an. Mitarbeiter informierten die Feuerwehr zudem, dass der Brand vermutlich aus dem Batterieraum kommt – was sich dann auch bestätigte.

Ein Elektriker des Betriebs hatte den Raum deshalb bereits per Notabschaltung vom Stromnetz genommen. Andere Mitarbeiter hatten zudem die nachrückenden Einsatzkräfte auf dem Gelände eingewiesen, damit sie mit ihren insgesamt 14 Einsatzfahrzeugen möglichst schnell und gefahrlos an den Brandort kamen. „Das alles hat viel Zeit erspart und damit einen größeren Schaden verhindert“, lobt ein Feuerwehrsprecher das umsichtige Verhalten.

Zwei Trupps unter Atemschutz erkundeten schließlich die Lage, während mehrere andere in Bereitschaft standen. Sie holten die durch den Brand zerstörten Batterien aus dem Raum und lagerten sie auf dem Außengelände – bei dieser Arbeit hatte der 23-jährige Feuerwehrmann den Stromschlag erlitten. Anschließend wurde der Rauch mit einem Hochdrucklüfter aus dem Gebäude gepustet. Knapp vier Stunden nach dem Alarm war der Einsatz gegen 6.15 Uhr beendet. Vor zwei Jahren war bei Holcim eine Maschine in einem Betriebsraum vollständig ausgebrannt, vor vier Jahren brannte ein Förderband.

Von Oliver Kühn