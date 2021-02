Sehnde

Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Sehnde und Höver sind am Dienstagabend zu einem Einsatz an der Straße Am Ladeholz ausgerückt. Dort hatte gegen 19 Uhr der Besitzer eines Wohnhauses Gas im Keller des Gebäudes gerochen. Nach Angaben der Feuerwehr riegelte der Mann umgehend die Gaszufuhr ab und kontrollierte die Heizung. Er konnte aber die Ursache für den Gasgeruch nicht finden und setzte daher einen Notruf ab.

Feuerwehrleute erkunden Gebäude

Ebenso erging es später auch den Feuerwehrleuten aus der Kernstadt sowie der Besatzung des mit Messtechnik bestückten Gerätewagens aus Höver. „Die Erkundung durch die Spezialkräfte aus Höver brachte keine Klarheit“, heißt es im Bericht der Stadtfeuerwehr. Auch der Notdienst des Gasversorgers habe die Gaszufuhr und auch die Räume kontrolliert und die Ursache nicht gefunden. Feuerwehrleute und Rettungsdienst konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Von Achim Gückel