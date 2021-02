Sehnde: Feuerwehr muss 850 Meter lange Ölspur beseitigen

Müllingen/Wirringen

Erst am Donnerstag hatte die Ortsfeuerwehr Müllingen-Wirringen eine Ölspur im Ort beseitigen müssen – schon am Sonnabendvormittag mussten die Einsatzkräfte aus diesem Grund erneut ausrücken. Autofahrer hatten kurz vor 11 Uhr Verunreinigungen auf der Sarstedter Straße (L 410) gemeldet. Vom Ortseingang Müllingen bis zum Ortsausgang Wirringen entdeckten sie eine rund 850 lange Ölspur, die sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bereits über alle Fahrspuren verteilt hatte. Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, wurde die Strecke vorübergehend gesperrt.

Aufwendige Arbeiten zur Beseitigung der Ölspur

Die Arbeiten waren aufwendig: Die Ölspur musste mit Bindemittel abgestreut werden, das in Handarbeit mit Besen verteilt wurde. Weil der Vorrat an Bindemittel in den beiden Feuerwehrfahrzeugen nicht ausreichte, musste noch die Fachgruppe Logistik aus Sehnde nachalarmiert werden. Insgesamt wurden zwölf Säcke verbraucht. Der städtische Baubetriebshof fuhr die Strecke anschließend mit einer Kehrmaschine ab. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Verursacher für die Ölspuren konnten in beiden Fällen bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Von Oliver Kühn