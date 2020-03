Darum verzögert sich der Anbau für Hövers Feuerwehrhaus

Höver

Auf ihren Anbau ans Feuerwehrhaus muss die Ortsfeuerwehr Höver weiter warten. Die geplante Erweiterung verschiebt sich. „Eigentlich sollte ja alles schon fertig sein, es gibt aber immer noch massive Schwierigkeiten, eine Stahlbaufirma zu finden“, erklärte Ortsbrandmeister Markus Meyer unlängst bei der Jahresversammlung.

Zum einen hätten kaum Firmen überhaupt Angebote abgegeben, weil das Auftragsvolumen zu klein sei. Zum anderen seien zu hohe Preise aufgerufen worden. Nun habe man daher umgeplant. „Es wird jetzt eine Erweiterung in Massivbauweise geben“, sagte Meyer. Für den ursprünglich geplanten Stahlbau hatte die Stadt seinerzeit rund 225.000 Euro eingeplant. Laut Meyer könnte die neue Bauweise jetzt vielleicht sogar etwas günstiger ausfallen.

Baustart ist noch ungewiss

Wann mit dem Betonbau begonnen werden kann, ist derweil völlig unklar. Der Rat muss für die neuen Pläne erst noch grünes Licht geben. Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse zeigte sich bei dem Treffen der Feuerwehr in Höver aber zuversichtlich, dass der Anbau noch in diesem Jahr fertiggestellt wird. „Durch die Ausbreitung des Coronavirus wird sich aber vermutlich alles noch auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben“, meint Tim Herrmann, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde.

Der neue Anbau wird sich ebenerdig an das bereits bestehende Feuerwehrhaus anschließen und dieses quasi nach hinten verlängern. Das Gebäude soll Platz für ein viertes Fahrzeug bieten und zudem einen Schulungsraum, eine Werkstatt und ein Lager bekommen.

Alte Fahrzeughalle ist zu eng

Dringend nötig ist die Erweiterung, weil das alte Feuerwehrhaus mittlerweile zu eng ist. Die Fahrzeughalle ist zu klein geworden, weil schon der neue Gerätewagen Messtechnik größer als sein Vorgänger ist. Zudem muss in der neuen Fahrzeughalle ein neues, viertes Fahrzeug unterkommen. Das Mehrzweckfahrzeug, ein alter VW-Bus, ist in die Jahre gekommen und muss ausgetauscht werden. Die Ausschreibung dafür ist bereits erfolgt. Die Auslieferung könnte im März 2021 über die Bühne gehen.

Helfer verzeichnen 34 Einsätze im vergangenen Jahr

Bei der technischen Ausstattung der Ortsfeuerwehr hat Meyer ansonsten aber nichts zu beanstanden. Die Helfer sind im vergangenen Jahr zu 34 Einsätzen ausgerückt. „Seit zwölf Jahren ist das die niedrigste Einsatzrate“, sagte Meyer. Wie andere Feuerwehren auch, hätten auch die Helfer aus Höver häufig Einsätze mit Personen hinter verschlossenen Türen verzeichnet.

In der Einsatzabteilung zählt Meyer derzeit 39 Aktive, zehn von ihnen sind Frauen. Die Jugendfeuerwehr hat 23 Mitglieder, in der Kinderfeuerwehr sind es 19. Laura Wanhela und Tanja Winter wurden in der Hauptversammlung zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Hauptfeuerwehrmann wurde Christian Löhr. Ann-Sophie Trantow und Alexandra Gehrke wurden nach bestandener Truppmannausbildung zur Feuerwehrfrau befördert. Frank Heger ist neuer Kassenprüfer. Feuerwehrmann des Jahres darf sich Alex Meyer nenne – er hat an allen Diensten und Einsätzen der Ortsfeuerwehr teilgenommen.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers