Sehnde

Eine Bootsfahrt, die ist lustig: Davon können nun auch neun Ferienpasskinder singen. Sie waren die Auserwählten, die der Motorboot-Club (MBC) Sehnde nach Vorgaben der Corona-Hygieneregeln zu einem Ausflug auf seinen Sportbooten mitnehmen durfte. Begleitet wurde die Gruppe von drei Booten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG). So konnte sich nicht nur jeder Teilnehmer, sondern auch deren Eltern sicher fühlen.

Auf dem Mittellandkanal ging es am Sonnabend bei Sonnenschein in Richtung der Schleusen in Bolzum und Anderten. In Bolzum durfte, wer wollte, auch baden – das hätten bei sommerlichen Temperaturen auch einige Kinder getan, freut sich Pressewart Herbert Petersen. Nach drei Stunden kehrten die Ausflügler wieder in den Heimathafen des MBC an der Gretenberger Straße zurück. Und weil so ein Trip auf dem Wasser hungrig macht, gab es zum Abschluss noch einen Imbiss zur Stärkung.

Von Oliver Kühn