Die Kulturpädagogin Sabine Kramann dürfte den meisten Sehndern als Koordinatorin des Ferienpasses bekannt sein, die bleibende Kunstwerke wie die Grafitti-Bahnunterführung hinterlassen hat. Nach 27 Jahren verabschiedet sich die 62-Jährige nun in den Ruhestand.

Ferienpass-Koordinatorin Sabine Kramann geht in den Ruhestand

Sehnde - Ferienpass-Koordinatorin Sabine Kramann geht in den Ruhestand

Sehnde - Ferienpass-Koordinatorin Sabine Kramann geht in den Ruhestand