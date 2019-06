Der Naturschutzbund (Nabu) hat in Bilm sieben junge Schleiereulen beringt. Die Vögel wurden in einem Nistkasten auf Hof Lüders ausgebrütet. Die Brut ist so groß ausgefallen, weil die Schleiereule in diesem Jahr ein üppiges Nahrungsangebot hat – es gibt viele Mäuse.