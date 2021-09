Ilten

Die Suche nach ihm hat nicht lange gedauert: Dank mehrerer Hinweise von Zeugen hat die Polizei den Mann gefunden, der am Montag auf dem Spielplatz an der Straße Im Knick eine 40-jährige Erzieherin sexuell belästigt hat. Es handelt sich dabei um einen 30-Jährigen. Nach Angaben der Lehrter Polizei hat der Mann möglicherweise noch weitere sexuelle Übergriffe verübt. Dafür gebe es Hinweise. Die Ermittlungen dazu dauerten aber noch an, sagte ein Sprecher.

Der 30-Jährige hatte sich ich am Montag, während die Erzieherin ihre Kindergruppe auf dem Spielplatz beaufsichtigte, der Frau von hinten genähert und sein erigiertes Geschlechtsteil an ihrem Po gerieben. Dann flüchtete er. Dank einer sehr genauen Täterbeschreibung meldeten sich mehrere Zeugen. Deren Hinweise führten die Polizei dann auf die Spur des 30-Jährigen.

Von Achim Gückel