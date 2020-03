Sehnde

Offensichtlicher Leichtsinn hat einer 19-jährigen Fahranfängerin aus Sehnde jetzt erst mal den Führerschein gekostet. Die Heranwachsende war in der Nacht zu Sonnabend gegen 1.20 Uhr in der Straße des Großen Freien in der Innenstadt von der Polizei kontrolliert worden – dabei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,3 Promille fest. Weil die 19-Jährige in der Probezeit war, gelten jedoch verschärfte Bedingungen. Alkohol ist absolut tabu, es gilt ein Wert von 0,0 Promille. Das hat nun ernsthafte Konsequenzen. Ihr wurde nicht nur die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet: Die junge Frau wird nach Angaben eines Polizeisprechers vermutlich zu einer kostspieligen Nachschulung antreten müssen, die Entscheidung liege jedoch bei der Stadt Sehnde oder der Region Hannover.

Von Oliver Kühn