Seltene Gäste im Rathaus: Nach sechs Jahren hat die FDP-Regionsfraktion am Montag zusammen mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Grigorios Aggelidis erstmals wieder Sehnde besucht. Und was Fraktionschefin Christiane Hinze dabei hörte, war nach eigener Aussage „spannend“: „ Sehnde ist anders aufgestellt als viele andere Regionskommunen, auch im Rat.“

Spannend fand Hinze etwa, dass Sehnde nur zehn Ortsräte für seine 15 Ortsteile hat, in anderen Regionskommunen habe jedes Dorf sein eigens Gremium. Interessant sei auch, dass ein Ratsmandat mangels Kandidaten unbesetzt geblieben sei ( AfD), während die Zusammensetzung der neuen Ratsgruppe Unabhängig für Sehnde (UfS) merkwürdig sei. Die Gruppe besteht aus dem ehemaligen Linken-Ratsherrn Fritz Wilke und dem ehemaligen Christdemokraten Hartmut Völksen. Auch dass es im Rat keine deutlichen Mehrheiten gebe, unterscheide ihn von vielen anderen. „Wenn man sich Mehrheiten suchen muss, ist das für die Verwaltung schwieriger, für den Bürger aber gut“, resümierte Hinze.

Ärzteansiedlung als Vorbild

Auch Baugebiete würden in Sehnde anders gehandhabt, etwa dass Bebauungspläne nach Bedarf aufgestellt würden: „Das ist eine gute Lösung.“ Lobend erwähnte Hinze das Kita-Stipendium für angehende Erzieher und Sozialassistenten – damit war Sehnde vor fünf Jahren Vorreiter in der Region. Die Stadt habe deshalb bei der Mitarbeitergewinnung nicht so große Probleme wie andere Kommunen. Gleiches gelte für die Ansiedlung von Ärzten, die mit einem Zuschuss von 25.000 Euro für ein Baugrundstück angelockt werden sollen. „Wenn das erfolgreich ist, müssen wir das auch anderen Kommunen schmackhaft machen.“

Wichtig war dem Bundestagsabgeordneten Aggelidis das Thema Ehrenamt: „Wir wollen künftig bei jedem neuen Gesetz die Auswirkungen auf das Ehrenamt beachten.“ Denn oft würden Vereine durch Entscheidungen der Politik belastet, etwa durch die Steuerpflicht, die Datenschutzgrundverordnung („eine Katastrophe“) oder die Haftungsfrage. „Es geht nicht nur viel Zeit für die Bürokratie drauf, sondern den Ehrenamtlichen wird auch das Risiko aufgehalst.“ Das sei kontraproduktiv, denn Ehrenämter seien der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhalte, fasste es Kruse zusammen. Da konnte Aggelidis nur noch nicken.

