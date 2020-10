Evern

Der 51-jährige Mann aus Evern, der erst am Donnerstag vergangener Woche einen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in seinem Dorf verursacht hat, gibt keine Ruhe. Er beschäftigte die Polizei am Sonntag erneut über etliche Stunden hinweg – und schließlich rückte wieder das SEK aus Hannover an, um den renitenten Everner, der zuvor mit einem Messer gedroht hatte, aus seiner Wohnung zu holen. Jetzt prüft die Polizei, ob der Mann für die groß angelegten Einsätze zur Kasse gebeten werden kann.

Der Zoff auf einem Grundstück an der Rethmarschen Straße begann am Sonntag gegen 13 Uhr. Der 51-Jährige soll seine Nachbarn mit einem Messer bedroht und sich anschließend in seiner Wohnung verborgen haben. Nach Angaben eines Sprechers der Lehrter Polizei folgte ein stundenlanges Versteckspiel des Everners. Beamte klingelten an seiner Tür und versuchten, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Sie ernteten jedoch jedes Mal Beschimpfungen und Beleidigungen.

Polizei schätzt Lage als bedrohlich ein

Weil die Polizei die Lage als sehr bedrohlich einschätzte und Straftaten nicht ausschließen konnte, orderte sie erneut das SEK, das gegen 20 Uhr in Evern zur Tat schritt. Die Spezialkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung des 51-Jährigen und brachten ihn unter Kontrolle. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen und sei auch nicht verletzt worden, betont ein Sprecher des Lehrter Kommissariats.

Ob der Everner am Sonntag unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, ist noch unklar. Der Mann wurde, ebenso wie schon am Donnerstag vergangener Woche, zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er aber schnell wieder entlassen wurde. Weil keine Gründe vorlagen, den 51-Jährigen in Untersuchungshaft zu nehmen, und er außerdem einen festen Wohnsitz hat, ist er wieder auf freiem Fuß.

Ortsdurchfahrt teilweise gesperrt

Während des SEK-Einsatzes in Evern am Sonntagabend wurden Bereiche am Wohnort des 51-Jährigen abgeriegelt. Die Bundesstraße 65, die am Grundstück des Mannes vorbeiführt, musste allerdings nur teilweise gesperrt werden. Es kam nur kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Beim Einsatz am Donnerstag war noch die gesamte Ortsdurchfahrt gesperrt und der Verkehr samt Linienbussen umgeleitet worden.

Von Achim Gückel