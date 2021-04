Sehnde

Der klirrende Frost mit teils zweistelligen Minusgraden war am Ende dann doch zu heftig: Der kürzliche Wintereinbruch hat die Bauarbeiten für das neue Sportzentrum mit zwei Turnhallen an der Chausseestraße in Sehnde zeitweise in die Knie gezwungen. Der Rohbau steht bereits weitgehend – doch wegen der Verzögerung ist die Eröffnung auf das nächste Jahr verschoben worden. Dafür können Bürger jetzt ihre Ideen für das geplante Außengelände einbringen, für das die Stadt ein Konzept erstellen will. Dies ist bis zum 25. April möglich, und bereits im Mai soll dann die Politik über die Umsetzung beraten.

Ursprünglich war der 30. November dieses Jahres als Tag der Fertigstellung angepeilt. Nun ist die Inbetriebnahme für Januar oder Februar nächsten Jahres vorgesehen. Die Verzögerung nimmt Söhnke Rohrmann aber gelassen. „Das macht nichts, die Bauarbeiten liegen im Zeitplan“, versichert der Leiter des städtischen Fachdienstes Liegenschaftsmanagement. Der Rohbau befinde sich in den letzten Zügen, der Gesamtbau sei inzwischen nahezu zur Hälfte fertig.

Cafeteria und Teeküche im Obergeschoss Die Kosten für das neue Sportzentrum mit einer Zweifeld- und einer Vierfeldhalle schlagen mit rund 18,6 Millionen Euro zu Buche. Für Sehnde ist es das größte Bauprojekt seit vielen Jahren. Der Neubau ersetzt die im Juni 2016 abgebrannte Turnhalle an der Waldstraße und langfristig auch die beiden maroden Turnhallen an der Feldstraße. Dabei entstehen eine Vierfeldhalle mit 399 und eine Zweifeldhalle mit 99 Tribünenplätzen. Im Obergeschoss sind ein Sporttheorie- und ein Gymnastikraum, eine Teeküche und eine Cafeteria vorgesehen. Zudem gibt es eine Kletterwand und eine Fußbodenheizung. Der Vertrag der Stadt mit der Firma Goldbeck aus Bielefeld sieht vor, dass diese die Hallen 20 Jahre lang betreibt und dafür von der Stadt 5 Millionen Euro erhält.

Bald kommt das Dach drauf

In den nächsten Wochen werde die Gebäudehülle geschlossen und parallel dazu das Dach auf das Gebäude gesetzt. Der daran anschließende Innenausbau soll noch vor Ende Juni beginnen. Der Übergabetermin des Komplexes an die Stadt ist mittlerweile auf Januar oder Februar korrigiert worden. Darauf setzt die Stadt, denn die Hallen sollen ab dem zweiten Schulhalbjahr 2021/2022 in den Stundenplänen der Schulen eingeplant werden können.

Der Rohbau ist so gut wie fertig. Quelle: Niklas Borm

Schon zwischen Juli und September vergangenen Jahres hatten archäologische Sondierungen zu einer sechs- bis achtwöchigen Zwangspause geführt. Die Stadt hatte unter dem Gelände wertvolle Funde vergangener Zeiten vermutet, wie sie schon bei den Vorbereitungen von Sehndes Neubaugebiet „Kleines Öhr“ entdeckt worden waren. Mehr als drei Verdachtspunkte wurden aber nicht gefunden. Auch der Festakt zur Grundsteinlegung im vergangenen Dezember konnte wegen der Corona-Pandemie nicht mit Gästen aus Politik und Gesellschaft gefeiert werden.

Bürger können Ideen einbringen

Außer dem Hallenkomplex sieht der Bebauungsplan „Am Trendelkampe“ nördlich der Sporthallen eine rund 6000 Quadratmeter, etwa 85 mal 70 Meter große öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportanlagen, Kinderspielplatz, Bolzplatz“ vor. Darunter könnten beispielsweise Anlagen für sportliche Zwecke wie etwa ein Beachvolleyballplatz fallen, aber auch ein Kinderspiel- und Bolzplatz oder ein Grillplatz. Auch Anlagen für die Oberflächenentwässerung einschließlich drei Meter breiter Wege und nötiger baulicher Anlagen gehören dazu.

So soll das neue Sportzentrum Sehnde aussehen. Quelle: Animation: Schulitz Architekten

Der Rat hat die Verwaltung zwar bereits beauftragt, ein Konzept zur Nutzung des Außengeländes sowie des Umfeldes an der Chausseestraße zu erstellen. Dies soll eine Nutzung für Freizeitsport und Jugendarbeit vorsehen und mit der bestehenden Sportanlage am Trendelkamp verzahnt werden. „Derzeit gibt es aber noch keine konkreten Überlegungen, wie diese Fläche hergerichtet werden soll“, sagt Wolfgang Bruns, Leiter des Fachdienstes Schule, Sport und Kultur. Daran könnten sich nun alle interessierten Bürger beteiligen.

Aufgrund der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gebe es derzeit aber keine Möglichkeit, die Ideen bei einer Präsenzveranstaltung einzusammeln. Deshalb bittet die Stadt darum, Überlegungen für eine Gestaltung des Geländes und mögliche Freizeitaktivitäten bis zum 25. April dem Fachdienst Schule, Sport und Kultur per E-Mail an wolfgang.bruns@sehnde.de oder schriftlich an Stadt Sehnde, Postfach 100 161, 31312 Sehnde mitzuteilen. Die Ideen sollen dann dem Ortsrat Sehnde und dem Stadtentwicklungsausschuss möglichst schon im Mai vorgestellt werden.

Von Oliver Kühn und Niklas Borm