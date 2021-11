Ilten

„Monteverdissimo – scherzi amorosi“: So heißt das Programm des hannoverschen Ensembles Filum. Bei ihrem Konzert in der Barockkirche Ilten am Freitag, 12. November, um 19 Uhr wollen die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum an die venezianischen Höfe des 17. Jahrhunderts entführen. Die Veranstaltung gehört zu der Konzertreihe „12x12 – musikalische Interventionen in der Region Hannover“. Stücke von Claudio Monteverdi, Marco Uccellini und Maurizio Cazzati spielt das Ensemble bei seinem einstündigen Programm in Ilten. Dabei erzählen die Künstlerinnen und Künstler die Geschichten musikalischer Irrungen und Wirrungen menschlicher Beziehungen.

Für Konzertbesucherinnen und -besucher gelten die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) sowie die Abstands- und Hygieneregeln. Zuhörer bittet die Kirchengemeinde Ilten, sich mit ihren Kontaktdaten im Kirchenbüro unter Telefon (05132) 6414, per E-Mail an kg.ilten@evlka.de oder auf kirche-ilten.de anzumelden. Der Eintritt ist kostenfrei.

Von Leona Passgang