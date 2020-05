Viele Eltern in Sehnde haben offenbar wenig Bedarf an einer Kinderbetreuung bis 17 Uhr. Nach einer Erhebung der Stadt sind die Spätgruppen ab 16 Uhr im Schnitt nur zu einem knappen Drittel ausgelastet. Zum neuen Kindergartenjahr ab 1. August wird das bisherige Betreuungsangebot deshalb reduziert. Der Rat hat dem in seiner ersten Sitzung nach der Corona-Zwangspause zugestimmt.