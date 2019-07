Sehnde

Erneut haben Einbrecher ein Gewerbeobjekt in der Sehnder Innenstadt ins Visier genommen. Ein oder mehrere Unbekannte haben nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte versucht, in ein Geschäftshaus mit angegliedertem Wohnhaus am Zuckerfabriksweg einzudringen. Die Tat muss sich zwischen Freitag und Sonntag abgespielt haben.

Im vorderen Bereich befinden sich laut Polizei eine Fußpflegepraxis und eine Tierarztpraxis. Die Diebe waren bis in den Vorraum des Gebäudes gekommen, nachdem sie eine elektrische Schiebetür aufgehebelt hatten. An weiteren Türen fand die Polizei keine Aufbruchspuren. Bis in den hinter den Geschäftsräumen liegenden Wohnbereich seien die Unbekannten nicht gelangt.

Ob die Einbrecher womöglich gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls blieb es bei diesem Versuch, gestohlen wurde offenbar nichts. Auch über die Höhe des Schaden gibt es keine Angaben. Mögliche Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 51 32) 82 70 bei der Lehrter Polizeiwache zu melden.

Von Oliver Kühn