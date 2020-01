Rethmar

Wurden sie vielleicht gestört? Am Sonnabend haben die Bewohner eines Hauses im Leonhardring in Rethmar festgestellt, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden war. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hatten die Einbrecher dafür ein Fenster des Einfamilienhaus aufgehebelt, aber nur zwei Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Danach sind sie offenbar ohne Beute geflüchtet. Der Einbruch muss demnach zwischen 16.45 und 18.15 Uhr geschehen sein. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 an die Lehrter Polizei wenden.

Von Oliver Kühn