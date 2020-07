Ilten

Zwei unbekannte Männer sind in der Nacht zu Sonnabend in einen Geräteschuppen auf einem Grundstück an der Sehnder Straße eingedrungen. Sie waren offenbar gerade dabei, Werkzeuge und Gartengeräte aus dem Häuschen zu holen, als der Sohn des Hauseigentümers mit seinem Fahrrad nach Hause kam. Der junge Mann sah die Einbrecher, schrie sie an – die Täter flüchteten. Laut Polizei nahmen sie keine Beute mit und verschwanden durch ein offen stehendes Gartentor.

Die Polizei fahndete umgehend nach den Einbrechern, konnte die Männer, für die es keine nähere Beschreibung gibt, aber nicht mehr finden. Das Kommissariat in Lehrte nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel