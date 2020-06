Sehnde

Die Polizei vermeldet einen Einbruch in die Lagerhalle der Raiffeisen-Warengenossenschaft am Rand von Sehnde. Unbekannte Täter verschafften sich dort in der Nacht zu Freitag Zugang zur Halle und wollten dort noch eine weitere Tür aufhebeln. Dabei lösten sie einen Alarm aus und flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Täter keine Beute mit. Hinweise auf die Einbrecher gibt es aber ebenso wenig. Wer in der Nacht zu Freitag etwas Verdächtiges im Umfeld des Raiffeisenlagers beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05132) 8270 im Lehrter Kommissariat melden. Die Tat spielte sich zwischen Mitternacht und 1 Uhr ab.

Von Achim Gückel