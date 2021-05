Köthenwald

Auch in den Justizvollzugsanstalten (JVA) nehmen die Corona-Impfungen Fahrt auf. Bei den 354 hauptamtlichen Bediensteten der JVA Sehnde am Schnedebruch in Köthenwald und der Außenstelle Burgdorf sei die erste Impfung mithilfe mobiler Teams bereits abgeschlossen, sagt Pressesprecherin Marianne Schmidt. Die Impfquote habe bei 72,31 Prozent gelegen. Gefangene seien dagegen noch nicht geimpft worden, weil es für Inhaftierte keine Priorisierung gebe und in Sehnde und Burgdorf auch keine Insassen über 80 Jahre säßen.

Mittlerweile stünden aber die über 70-Jährigen sowie Insassen mit Vorerkrankungen auf der Warteliste. „Es gab bei den Gefangenen aber noch keine Infektionen“, betont Schmidt. Anders sieht das bei den Beschäftigten aus. Seit Beginn der Pandemie haben sich elf Mitarbeiter der JVA Sehnde mit dem Coronavirus infiziert. „Wir haben es bis jetzt ganz gut geschafft, die Lage im Griff zu behalten.“ Zum Schutz der Beschäftigten und der Aufrechterhaltung der Sicherheit in den Justizvollzugsanstalten habe die Landesregierung deshalb ganz bewusst entschieden, die Beschäftigten im Justizvollzug vorrangig zu impfen, sagt Justizministerin Barbara Havliza.

Zweite Impfrunde Ende Mai

Die Impfquote von 72 Prozent unter den Bediensteten werde sich in nächster Zeit noch steigern, ist sich Schmidt sicher. Es gebe immer wieder Nachmeldungen. Vereinzelt gebe es Vorbehalte gegen den Impfstoff von Astrazeneca, da fast alle Kollegen unter 60 Jahre seien. Die zweite Impfrunde soll Ende Mai anlaufen. Die Impfungen blieben für die JVA aber eine logistische Herausforderung, da man Impfreaktionen und mögliche Dienstunfähigkeiten mit einplanen müsse.

Damit haben alle der rund 4000 Beschäftigten in den 41 niedersächsischen Gefängnissen ein Impfangebot erhalten, insgesamt 76 haben sich mit Covid 19 angesteckt. Zum Teil habe die Impfbereitschaft bei mehr als 96 Prozent gelegen. „Die Beschäftigten in den Gefängnissen stehen seit nunmehr über einem Jahr unter einem erheblichen Druck“, verdeutlicht Justizministerin Havliza. „Infektionen müssen verhindert werden.“

Nun müsse zügig mit der Impfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gerichten und Staatsanwaltschaften begonnen werden: „Recht kann nicht im Homeoffice gesprochen werden.“

