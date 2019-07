Sehnde

Dass es gemeinsam besser geht, könne man derzeit an den Kirchengemeinden Sehnde, Rethmar und Haimar sehen – das hatte Superintendentin Sabine Preuschoff kürzlich beim Kirchenkreistag in Ilten gesagt. Gemeint war damit die immer intensiver werdende Zusammenarbeit der drei Gemeinden. Sie streben an, sich 2021 zu einer Gesamtkirchengemeinde zusammenzuschließen. Dass vieles gemeinsam tatsächlich besser läuft, bestätigen die Pastorinnen Damaris Frehrking und Ricarda Schnelle.