Wehmingen

Die Stadt lässt am Montag und Dienstag, 14. und 15. September, einen Abschnitt der Dr.-Sauer-Straße in Wehmingen zwischen der Hohenfelser Straße und dem Roter-Berg-Ring sanieren. Dazu muss die Strecke für den Verkehr gesperrt werden. Ab 8 Uhr wird am Montag die Asphaltschicht ausgefräst und entsorgt, der Unterbau der Straße verstärkt und am Dienstag der neue Asphalt wieder eingebaut. Der Ortsrat Wehmingen hat bereits seit Jahren auf eine Sanierung der Straße gedrängt.

Anwohner können das Gebiet um den Roter-Berg-Ring aber weiterhin über die Gustav-Dehnhard-Straße und den angrenzenden Wirtschaftsweg zur L410 erreichen. Die Verwaltung bittet zudem die Anlieger des Ziegeleihofes, in dieser Zeit ihr Auto außerhalb des Baufeldes abzustellen. Auch die Müllentsorgung am Dienstag ist im normalen Rahmen, teilt die Stadt mit. Die Abfallbehälter müssen bis morgens um 7 Uhr am Fahrbahnrand bereitstehen.

Von Oliver Kühn