llten

Die Dorff-Gärtnerei in Ilten bringt die Adventszeit wieder zum Strahlen. Am Sonnabend und Sonntag, 21. und 22. November, schimmert, funkelt und glitzert es in der Adventsausstellung an der Sehnder Straße 19 (B 65). Auf nahezu 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche können sich die Besucherinnen und Besucher am Sonnabend von 9.30 bis 21 Uhr inspirieren lassen und auf die Weihnachtszeit einstimmen. Am Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr war die Schau wegen Corona ausgefallen.

Öle und Weine, Koniferen und Amaryllis

Die individuellen, handgefertigten Deko-Gegenstände präsentieren sich in den klassischen Adventsfarben Rot, Silber, Natur und Altrosa. Daneben steht in diesem Jahr die Trendfarbe Altgold im Mittelpunkt der Ausstellung. Außerdem gibt es Geschenkideen aus dem Delikatessenbereich wie Öle, Essige, Dips, Gewürze und Weine. Bücher, Kalender, Leuchtsterne, Laternen, Wohndekoration und Accessoires werden umrahmt von Christrosen, Koniferen, Gaultherien und Amaryllis. Auch in diesem Jahr fehlen Glühwein, Punsch und Bratwurst nicht.

Mit dem Lichterzauber gibt es am Sonnabend ab 17 Uhr ein neues Highlight. „Wir setzen vorweihnachtliche Beleuchtung in Kombination mit Kerzenschein ganz zauberhaft in Szene“, sagt Ludger Goeke, Leiter der Dorffgärtnerei, der sich schon auf den diesjährigen Höhepunkt der Ausstellung freut. Dabei gelten die allgemeinen aktuellen Corona-Regeln.

Von Gabriele Gerner