Dolgen

Das Schützenfestwochenende in Dolgen war sehr heiß. Aber das hielten die Schützen Dolgen tapfer aus. Sie waren gut vorbereitet und wedelten sich mit Fächern kühle Luft zu. Ebenfalls gut gerüstet, mit einem riesigen Sonnenschirm nämlich, begleiteten die Musikfreunde Bilm die frisch gekürten Schützenkönige zum Scheibenaufhängen durch das Dorf.

Ganz entspannt durften Horst Osse, Beate und Kjell Schmahlstieg in ihren Mottowagen den Umzug genießen. Schützenkönig Horst Osse als der größte Hannover-96-Fan im Dorf hatte natürlich einen in den Vereinsfarben geschmückten Wagen, während Jugendkönig Kjell Schmahlstieg, ein ausgemachter Camping- und Grillfan, auf seinem Wagen tatsächlich Würstchen grillte. Für Schützenkönigin Beate Schmahlstieg nisteten sich die Störche in ihrem Wagen ein, als Anspielung auf ihr Engagement für die echten Störche im Ort.

Mit Sonnenschirm ziehen die Schützen aus Dolgen zum Scheiben aufhängen durch das Dorf. Quelle: Susanne Hanke

Auch ihre Schützenscheibe zierte ein Storchenkonterfei, das von Silke Bornstedt in diesem Jahr sehr künstlerisch gestaltet worden war. Besonders viele Jubelrufe heimste beim Umzug aber Schützenkönig Horst Osse ein – er ist zum ersten Mal Schützenkönig von Dolgen. Er habe es seit längerer Zeit mal wieder versucht und es endlich geschafft, sagte er. Den Erfolg gönnten ihm viele der Schützen und freuten sich mit ihm.

Am Sonnabendabend wurde trotz hoher Temperaturen dann auch dementsprechend feuchtfröhlich gefeiert. Dafür hatten sich die Bunnys von den Schützen eine Otto-Waalkes-Show ausgedacht und Sommerlaune in Fransenröckchen und Hula-Hoop-Reifen verbreitet. Davor hatten die Schützenmädels noch mal eben den Dorfpokal abgeräumt. Rund 200 Besucher feierten im Festzelt mit musikalischer Unterstützung von den beiden DJs Steffen und Nick bis in den frühen Morgen.

Von Susanne Hanke