Bolzum

„Arbeit 4.0: Co-Working und Digitalisierung im ländlichen Raum“ – so lautet das Thema, über das der Niedersächsische Landfrauenverband Hannover am Freitag, 18. Juni, am Co-Working-Container auf dem Bolzumer Marktplatz diskutiert. Anlass ist der bundesweite Digitaltag. Mit dabei ist auch die niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Birgit Honé, die im Nachbarort Wehmingen wohnt.

Die Diskussion wird von 14 bis 15.30 Uhr live im Internet gestreamt. Interessierte können sie auf Youtube (das Thema in die Suche eingeben) verfolgen.

Auf dem Podium geht es um die Chancen von Co-Working, was der neue Trend für den ländlichen Raum und für Frauen bedeuten kann, um praktische Erfahrungen und wie die Stadt Sehnde den Co-Working-Trend aufgreift. An dem Gespräch nehmen auch Susanne Schreiber-Beckmann vom Verein CelleCreativ, Kristina Haack von der Stadt Sehnde, Silvia Klass von Exista Uelzen (Service für Gründerinnen und Unternehmerinnen) sowie Hans-Albrecht Wiehler vom Büro Niedersachsen CoWorkLand teil.

Von Oliver Kühn