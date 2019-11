Sehnde

In einer Lagerhalle am Borsigring in Sehnde hat der Rassekaninchenzuchtverein F 120 am Wochenende seine traditionelle Lokalschau veranstaltet. Zu sehen waren 99 Kaninchen in 13 verschiedenen Farbschlägen und Rassen, die um den Titel des Vereinsmeisters rangen.