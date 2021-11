Bolzum/Wehmingen

Runter vom Sofa und ran an den Speck: So heißt es auch im November beim Gutklima-Verbundprojekt und dem Dorfverein Gutes Klima im Dorf in Bolzum. Die Aktiven aus Bolzum und Wehmingen haben dafür Mitmachveranstaltungen geplant, zu denen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. 

Los geht es am kommenden Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. November, jeweils von 10 bis 14 Uhr mit der Dorfmoderation Teil 3 bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bolzum, Meffertweg 2. Zweimal haben sich Interessierte bereits getroffen und überlegt, wie die Dörfer Bolzum und Wehmingen noch lebenswerter gestaltet werden könnten – aber ein Einsteigen sei immer noch möglich, betonen die Organisatoren. Anmeldungen sind per E-Mail an lehrke@gutklima.de möglich.

Versammlung soll Ideen bündeln

Am Sonnabend, 13. November, geht es mit einer Bürgerversammlung um 15 Uhr in der Turnhalle Bolzum weiter. Während der Veranstaltung gibt es eine Kinderbetreuung. Außer Informationen über das Klimazentrum wollen die Veranstalter mit Interessierten, Vereinen und Unternehmen überlegen, wie man sich noch stärker vernetzen kann, um nach Corona im nächsten Jahr wieder „neu in das Dörferleben starten zu können“. Auch Veranstaltungstermine für 2022 sollen gesammelt werden.

Am Mittwoch, 17. November, ist das Reparatur-Café im Pfarrnebengebäude in Bolzum von 16 bis 18 Uhr geöffnet, ein weiterer Termin ist am 15. Dezember zur gleichen Zeit.

Eine „Do it Yourself – Nähwerkstatt“ ist für Freitag, 26. November, in Lehrkes Hofscheune geplant. Ab 18 Uhr können alle „nähbegeisterten, kreativen, stoffsüchtigen und einfallsreichen Menschen“ in geselliger Runde ihrem Hobby nachgehen, heißt es in der Ankündigung. Auch wer nicht nähen kann, es aber lernen will oder keine eigene Maschine hat, ist willkommen. Es gibt kein organisiertes Kursprogramm, dafür aber Kaffee, Tee und Kekse. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen@gutklima.de erforderlich.

Am Freitag, 3. Dezember, ist ebenfalls in der Scheune das „Do it Yourself – Karten Basteln“ geplant. Wer gerne bastelt, aber allein zu wenig Materialien besitzt oder zu wenig kreativ ist, kann zwischen 16 und 18 Uhr gern vorbeikommen. Dabei werden Weihnachtskarten kreiert, ob mit Stempeltechnik, der Stanzmaschine oder ganz klassisch mit der Schere – jeder bringt mit, was er hat.

Veranstalter bitten um Anmeldungen

Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regeln. Zur besseren Planung bitten die Organisatoren um Anmeldungen, die jeweiligen Ansprechpartner und Termine sind im Internet auf gutklima.de/veranstaltungen zu finden.

Von Janna Silinger