Sehnde

Diebe haben am Dienstag in Sehnde-Wehmingen einen Transporter samt Anhänger gestohlen. Der Anhänger war an ein helles Fahrzeug der Marke Iveco gekoppelt und parkte an der Hohenfelser Straße.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 7.50 und 18 Uhr. Auf dem Anhänger befand sich ein Auto der Marke Ford und ein Auto der Marke Daimler.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich im Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 melden.

Von Patricia Oswald-Kipper